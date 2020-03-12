Новые достижения после развода: Пелагея стала заслуженной артисткой РФ
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Фото: Instagram
«Друзья, это приятная новость, с которой мы спешим с вами поделиться! Указом Президента России от 11 марта 2020 года нашей с вами Пелагеюшке присвоено Звание Заслуженной Артистки РФ!!!Спасибо Алевтине Киселевой, поклоннице из Томска за то что написала куда-то петицию, спасибо всем, кто подписал ее впоследствии, спасибо Министерству Культуры за то что обратили на это внимание!Необыкновенные чудеса происходят с Полей всю ее творческую жизнь, это одно из самых необыкновенных. Но - произошедшее!Поздравляем Полечку, ее маму Свету, ее бабушку Люсю, ее доченьку Тасю - они теперь все заслуженные)))И вас, конечно, - всех кто причастен, кому небезразлична сама Пелагея и ее творчество! Урррра!!!», — говорится в официальном Instagram звезды.
Напомним, что в конце прошлого года Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, от которого у нее есть 3-летняя дочь Таисия. Певица попросила всех не делать из ее развода драму и заявила, что у нее все прекрасно. «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько, но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — написали помощники певицы от ее имени на ее странице в Instagram.
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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