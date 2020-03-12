Новые достижения после развода: Пелагея стала заслуженной артисткой РФ

Напомним, что в конце прошлого года Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, от которого у нее есть 3-летняя дочь Таисия. Певица попросила всех не делать из ее развода драму и заявила, что у нее все прекрасно. «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько, но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено. Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра», — написали помощники певицы от ее имени на ее странице в Instagram.