Николай Басков, Олег Газманов и Эммануил Виторган с семьей сдали тесты на коронавирус
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Фото: Instagram Светланы Лободы
В этот четверг, 9 апреля, ко многим звездам в гости заезжали медики.
«Я сдал тест на (COVID-19) он отрицателен. В субботу из Большого театра будет прямая трансляция концерта на канале Россия и все, кто принимает участие и будет там находиться, сдают тест», — рассказал о процедуре Николай Басков.
«У меня взяли обязательный тест на коронавирус в связи с тем, что 11 апреля я буду петь со своими коллегами в пустом зале Большого театра. Такого у меня еще не было никогда! Допускают только тех артистов, кто прошел этот анализ, чтобы мы друг друга не заразили», — поделился Олег Газманов аналогичным роликом.
Вместе с Эммануилом Виторганом прошли тест члены его семьи и коллеги. «Ждем результат», — скрестил пальцы артист.
На мероприятие, требующее столь тщательной подготовки, приглашены и другие знаменитости — Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Денис Мацуев, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Петров, Игорь Крутой, Дима Билан, Полина Гагарина. Так что совсем скоро их поклонники узнают статус здоровья кумиров. Надеемся, никто их них не пополнит список заразившихся коронавирусом звезд.
Фото и видео: Instagram
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