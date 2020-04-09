Николай Басков, Олег Газманов и Эммануил Виторган с семьей сдали тесты на коронавирус

«У меня взяли обязательный тест на коронавирус в связи с тем, что 11 апреля я буду петь со своими коллегами в пустом зале Большого театра. Такого у меня еще не было никогда! Допускают только тех артистов, кто прошел этот анализ, чтобы мы друг друга не заразили», — поделился Олег Газманов аналогичным роликом.