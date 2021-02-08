Невеста запретила гостям приходить в масках на свадьбу и наткнулась на критику

При этом многие пользователи отругали американскую невесту. Они не понимали, почему для девушки наличие или отсутствие масок на свадьбе важнее тех, кто поздравит ее в знаменательный день. «Какая тебе разница, будут гости в масках или нет? Какое тебе дело?», — написали они. «Ты думаешь, что каким-то образом обрела иммунитет к реальной жизни, потому что решила надеть белое платье?», — спросил еще один пользователь, недовольный тем, что девушка заявила о «своих правах как невесты». «Ты ведешь себя незрело», — решили другие. «А невесты что стали неприкасаемыми к коронавирусу?», — обратились пользователи к ней.

Ранее свадьба в Великобритании закончилась массовым заражением коронавирусом. Торжество состоялось 19 сентября 2020 года в английском городе Дерби. Согласно законам государства, на церемонии можно было принимать не более 30 гостей. Несмотря на ограничения, жених и невеста позвали на свой праздник около 100 человек. В результате COVID-19 заразились как минимум 50 человек, одна из пациенток скончалась.