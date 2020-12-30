Свадьба привела к массовому заражению COVID-19 и смерти женщины

Британка Дальвиндер Каур-Келли рассказала, что одной из гостей этой свадьбы была ее 67-летняя мать Йоджиндер. После мероприятия, 24 сентября, у пожилой женщины нашли коронавирус. Через четыре дня ее госпитализировали в клинику города Бирмингем. Йоджиндер шесть недель лечилась от COVID-19 и скончалась 30 октября.

«Моя мама могла по-прежнему быть здесь, но на нее надавили, и она поехала на свадьбу. Так что если вас что-то тревожит, не молчите. COVID-19 забирает жизни. Как бы я хотела, чтобы люди научились думать, прежде чем что-то организовывать», — подчеркнула дочь.

Женщина поделилась семейной трагедией, надеясь предупредить подобные случаи. Она предостерегает от празднования Нового года в большом кругу. Британка призвала отложить семейные праздники до того момента, как всем сделают прививки.