Неожиданные встречи, музыкальный драйв и новая система голосования: стартовал второй сезон шоу «Голос 60+»

На Первом канале стартовал второй сезон популярного шоу «Голос 60+», в котором принимают участие таланты зрелого возраста. Выйти на сцену в слепых прослушиваниях могут как непрофессиональные артисты, так и те, кто давно выступает. Главное – чтобы голос понравился членам жюри и они нажали заветную красную кнопку, не видя исполнителя.
Во втором сезоне в состав жюри вошли опытная в судействе проекте Пелагея, а также Михаил Боярский, Валерия и Лев Лещенко. Перед началом шоу все они исполнили на сцене песню «Машины времени» «Поворот». В первый день слепых прослушиваний наставники начали формировать команды, полностью состав станет известен через неделю.
В слепых прослушиваниях приняли участие исполнители в возрасте от 60 до 91 года. Самой зрелой участницей шоу стала Людмила Пахомова, во время пения которой красную кнопку нажали Михаил Боярский и Валерия, которую исполнительница выбрала своей наставницей.
Не оставило равнодушным всех членов жюри выступление 65-летнего Олега Слепцова, который уже 40 лет поет в ансамбле «Самоцветы». Наставники, не видя артиста, единогласно нажали красные кнопки.
Завел буквально весь зал и 66-летний Владимир Грицык, после выступления которого все наставники вышли на сцену и спели с ним песню The Beatles – Babylon.
Во время слепых прослушиваний произошла неожиданная встреча. Гостья из Германии, стилист Ирина Ханукаева-Риксгенс исполнила песню «Гитара». Жюри не нажали красную кнопку, но сделали исполнительнице множество комплиментов. Ирина рассказала, что прилетела из Дюссельдорфа. И Пелагея, когда кресла вновь отвернули от сцены, рассказала, что узнала ее. «Два месяца назад я была в Дюссельдорфе и она делала мне прическу. И ни слова не сказала, что собирается на проект», - вспомнила артистка.
В следующую пятницу, 20 сентября, в эфир Первого канала выйдет второй день слепых прослушиваний шоу «Голос 60+» - наставники докомплектуют команды.
Кстати, второй сезон проекта стартовал с новой системой голосования, которую представят в финале.
Текст: Галина Нежнева
Фото: кадры программы
Видео: youtube.com/ Голос/ The Voice Russia
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