Неожиданные встречи, музыкальный драйв и новая система голосования: стартовал второй сезон шоу «Голос 60+»

Во втором сезоне в состав жюри вошли опытная в судействе проекте Пелагея, а также Михаил Боярский, Валерия и Лев Лещенко. Перед началом шоу все они исполнили на сцене песню «Машины времени» «Поворот». В первый день слепых прослушиваний наставники начали формировать команды, полностью состав станет известен через неделю.

В слепых прослушиваниях приняли участие исполнители в возрасте от 60 до 91 года. Самой зрелой участницей шоу стала Людмила Пахомова, во время пения которой красную кнопку нажали Михаил Боярский и Валерия, которую исполнительница выбрала своей наставницей.