passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Неожиданные встречи, музыкальный драйв и новая система голосования: стартовал второй сезон шоу «Голос 60+»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 16

Дмитрий Нагиев

Фото: Кадр программы

Зрителям показали первый день слепых прослушиваний.

На Первом канале стартовал второй сезон популярного шоу «Голос 60+», в котором принимают участие таланты зрелого возраста. Выйти на сцену в слепых прослушиваниях могут как непрофессиональные артисты, так и те, кто давно выступает. Главное – чтобы голос понравился членам жюри и они нажали заветную красную кнопку, не видя исполнителя.

Лучшие моменты

Во втором сезоне в состав жюри вошли опытная в судействе проекте Пелагея, а также Михаил Боярский, Валерия и Лев Лещенко. Перед началом шоу все они исполнили на сцене песню «Машины времени» «Поворот». В первый день слепых прослушиваний наставники начали формировать команды, полностью состав станет известен через неделю.

В слепых прослушиваниях приняли участие исполнители в возрасте от 60 до 91 года. Самой зрелой участницей шоу стала Людмила Пахомова, во время пения которой красную кнопку нажали Михаил Боярский и Валерия, которую исполнительница выбрала своей наставницей.

Людмила Пахомова

Не оставило равнодушным всех членов жюри выступление 65-летнего Олега Слепцова, который уже 40 лет поет в ансамбле «Самоцветы». Наставники, не видя артиста, единогласно нажали красные кнопки.

Олег Слепцов

Завел буквально весь зал и 66-летний Владимир Грицык, после выступления которого все наставники вышли на сцену и спели с ним песню The Beatles – Babylon.

Владимир Грицык

Во время слепых прослушиваний произошла неожиданная встреча. Гостья из Германии, стилист Ирина Ханукаева-Риксгенс исполнила песню «Гитара». Жюри не нажали красную кнопку, но сделали исполнительнице множество комплиментов. Ирина рассказала, что прилетела из Дюссельдорфа. И Пелагея, когда кресла вновь отвернули от сцены, рассказала, что узнала ее. «Два месяца назад я была в Дюссельдорфе и она делала мне прическу. И ни слова не сказала, что собирается на проект», - вспомнила артистка.

В следующую пятницу, 20 сентября, в эфир Первого канала выйдет второй день слепых прослушиваний шоу «Голос 60+» - наставники докомплектуют команды.

Кстати, второй сезон проекта стартовал с новой системой голосования, которую представят в финале.

Текст: Галина Нежнева

Фото: кадры программы

Видео: youtube.com/ Голос/ The Voice Russia

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!