«Голос 60+»: стали известны имена наставников второго сезона вокального шоу

Первые слепые прослушивания проходят в Москве 19 августа. Вскоре состоится и премьера нового сезона «Голос 60+».

«У наших участников за спиной жизнь! И то, что они приходят рассказать о том, что их волнует, уложив все в короткий формат песни – это достойно всяческого уважения! Можете себе представить, что возрастной диапазон наших вокалистов – от 60 до 90!», - рассказывает продюсер «Голоса» Юрий Аксюта.

Участие в слепых прослушиваниях примут не только жители разных уголков России, но и иностранцы.