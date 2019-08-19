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«Голос 60+»: стали известны имена наставников второго сезона вокального шоу

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия

Фото: Instagram
Кресла наставников займут как бывалые члены жюри, так и новички.

На Первом канале стартуют съемки нового сезона вокального конкурса для старшего поколения «Голос 60+». Кресла наставников команд во втором сезоне займут Лев Лещенко, Пелагея, а также Михаил Боярский и Валерия, дебютирующие в шоу.

Первые слепые прослушивания проходят в Москве 19 августа. Вскоре состоится и премьера нового сезона «Голос 60+».

«У наших участников за спиной жизнь! И то, что они приходят рассказать о том, что их волнует, уложив все в короткий формат песни – это достойно всяческого уважения! Можете себе представить, что возрастной диапазон наших вокалистов – от 60 до 90!», - рассказывает продюсер «Голоса» Юрий Аксюта.

Участие в слепых прослушиваниях примут не только жители разных уголков России, но и иностранцы.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global look press

Видео: youtube.com/ Голос / The Voice Russia

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