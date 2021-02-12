Названы пять типов приложений, которые немедленно надо удалить со смартфона
По словам специалистов, самыми «вредными» приложениями можно считать определители номера. Эти сервисы копируют все данные из ваших контактов. При этом любой желающий сможет иметь доступ к вашему имени и номеру. Опасны приложения, которые якобы экономят заряд батареи. Вместо того, чтобы устанавливать подобные программы, лучше грамотно настраивать телефон. Эти сервисы не приносят пользы, а настройки энергосбережения есть в самом гаджете.
Также бесполезными считают «очистители памяти». Специалист объяснил, что приложения работают как «улучшаторы» батареи. Они агрессивно удаляют запущенные приложения из памяти. Телефон станет работать лучше, но эффект будет кратковременным.
Не стоит скачивать в устройство фонарики. Они не конкурируют с уже встроенными аналогичными устройствами. Кроме того, небезопасными могут быть сканеры QR-кодов и документов.
Ранее заместитель главы группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказал, что нарушение работы приложений, их «зависание» и внезапные перезагрузки смартфона могут говорить о том, что ваш гаджет взломали. При взломе наблюдаются снижение производительности или более быстрая разрядка аккумулятора. Паниковать при таких случаях не надо: такое поведение техники может быть вызвано и другими причинами.
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Фото: pixabay.com
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