Названы пять типов приложений, которые немедленно надо удалить со смартфона

Также бесполезными считают «очистители памяти». Специалист объяснил, что приложения работают как «улучшаторы» батареи. Они агрессивно удаляют запущенные приложения из памяти. Телефон станет работать лучше, но эффект будет кратковременным.

Не стоит скачивать в устройство фонарики. Они не конкурируют с уже встроенными аналогичными устройствами. Кроме того, небезопасными могут быть сканеры QR-кодов и документов.

Ранее заместитель главы группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказал, что нарушение работы приложений, их «зависание» и внезапные перезагрузки смартфона могут говорить о том, что ваш гаджет взломали. При взломе наблюдаются снижение производительности или более быстрая разрядка аккумулятора. Паниковать при таких случаях не надо: такое поведение техники может быть вызвано и другими причинами.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

7 главных фактов о благотворительности в России

Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов

Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям