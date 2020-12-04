Эксперт перечислил признаки взлома смартфона
Он перечислил основные признаки того, что мошенники «завладели» устройством. Пудов отметил, что при взломе наблюдаются снижение производительности или более быстрая разрядка аккумулятора. Паниковать при таких случаях не надо: такое поведение техники может быть вызвано и другими причинами.
«Если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл подумать о безопасности вашего устройства», — подчеркнул специалист и рекомендовал действовать быстро. Как пишет агентство «Прайм», в большинстве случаев мошенники не вымогают деньги и не шантажируют своих жертв. Их интересует доступ к приложениям мобильного банка и подпискам на платные сервисы. Сброс настроек до заводских позволит вернуть контроль над смартфоном. Кроме того, надо поменять все пароли. Если это не поможет, то стоит обратиться в сервисный центр.
Ранее россиянам рекомендовали ежемесячно чистить данные в смартфонах. Как уточнил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память техники. Смартфоны используются в самых различных областях жизни, поэтому люди устанавливают в них многочисленные приложения. Обычно их число достигает 100, но в среднем активно используются только около десяти.
Фото: pixabay.com
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