Эксперт перечислил признаки взлома смартфона

«Если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл подумать о безопасности вашего устройства», — подчеркнул специалист и рекомендовал действовать быстро. Как пишет агентство «Прайм», в большинстве случаев мошенники не вымогают деньги и не шантажируют своих жертв. Их интересует доступ к приложениям мобильного банка и подпискам на платные сервисы. Сброс настроек до заводских позволит вернуть контроль над смартфоном. Кроме того, надо поменять все пароли. Если это не поможет, то стоит обратиться в сервисный центр.

Ранее россиянам рекомендовали ежемесячно чистить данные в смартфонах. Как уточнил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, ненужные и неиспользуемые приложения засоряют память техники. Смартфоны используются в самых различных областях жизни, поэтому люди устанавливают в них многочисленные приложения. Обычно их число достигает 100, но в среднем активно используются только около десяти.