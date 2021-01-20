Названы главные глобальные риски следующего десятилетия
Острой проблемой в ближайшие годы, по мнению специалистов, будет состояние окружающей среды, к примеру, экстремальные погодные условия. Экологические проблемы начнут серьезно мешать развитию бизнеса и общества в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Аналитики прогнозируют риск появления новых инфекционных заболеваний, кризис на рынке труда.
Среди рисков следующего десятилетия они назвали утрату биоразнообразия, растущую «цифровую пропасть». По их словам, человечество столкнется с негативными последствиями технических достижений, среди которых искусственный интеллект. Эксперты советуют компаниям вкладываться в программы повышения квалификации. Они считают, что работодатели должны предоставить студентам и сотрудникам цифровые инструменты, чтобы они могли быть успешными на рынках в будущем.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредили о повышенном риске заражения коронавирусом и другими вирусами большого числа людей по всему миру. Около 1,8 миллиарда человек могут заболеть из-за проблем с водоснабжением в больницах. Эксперты напомнили, что санитарные нормы и гигиена, а также чистота воды очень важны как для пациентов, так и самих медиков. Однако эти правила часто не ставят в приоритет.
Фото: pixabay.com
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