Недавно совет экспертов при Центре творческого развития русского языка собрался, чтобы назвать главное слово этого года. Что же это за слово?

Известные российские филологи, писатели, лингвисты, журналисты, которые создали Центр творческого развития русского языка, назвали «реновацию» словом года-2017. «Википедия» дает такое определение: «Реновация — это процесс улучшения, реконструкция, реставрация без разрушения целостности структуры». Напомним, в этом году мэр Москвы Сергей Собянин объявил программу реновации — расселение и снос в столице ветхого малоэтажного жилого фонда и новое строительство на освободившейся территории.

Второе место получило слово «биткоин», а третье — «хайп» (по версии портала The Question это слово означает «навязчивую рекламу, шумиху, ажиотаж»). Также в любопытный рейтинг вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Кроме того, были определены пятнадцать «протологизмов» (авторских неологизмов). Первое и второе место рейтинга поделили «гоп-политика» и «домогант», появившийся благодаря громкому секс-скандалу. Напомним, что осенью в Голливуде, а затем и во всем мире разразился скандал с секс-домогательствами — после того как несколько известных актрис во всеуслышание объявили, что оскароносный продюсер Харви Вайнштейн делал им непристойные предложения и даже был близок к насилию.

В списке также присутствуют «зломенитый», «кумироточение», «сетячий образ жизни», «живоглупие», «незомбисимость», «матильдометр» и «дерзюминка».

Фото: Global Look Press, Instagram