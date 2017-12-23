«Хайп», «домогант», «реновация» и не только: названы главные слова 2017 года
Известные российские филологи, писатели, лингвисты, журналисты, которые создали Центр творческого развития русского языка, назвали «реновацию» словом года-2017. «Википедия» дает такое определение: «Реновация — это процесс улучшения, реконструкция, реставрация без разрушения целостности структуры». Напомним, в этом году мэр Москвы Сергей Собянин объявил программу реновации — расселение и снос в столице ветхого малоэтажного жилого фонда и новое строительство на освободившейся территории.
Решение градоначальника было невероятно резонансным — видимо, поэтому эксперты признали «реновацию» самой достойной громкого титула «Слово года».
Второе место получило слово «биткоин», а третье — «хайп» (по версии портала The Question это слово означает «навязчивую рекламу, шумиху, ажиотаж»). Также в любопытный рейтинг вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».
Кроме того, были определены пятнадцать «протологизмов» (авторских неологизмов). Первое и второе место рейтинга поделили «гоп-политика» и «домогант», появившийся благодаря громкому секс-скандалу. Напомним, что осенью в Голливуде, а затем и во всем мире разразился скандал с секс-домогательствами — после того как несколько известных актрис во всеуслышание объявили, что оскароносный продюсер Харви Вайнштейн делал им непристойные предложения и даже был близок к насилию.
В списке также присутствуют «зломенитый», «кумироточение», «сетячий образ жизни», «живоглупие», «незомбисимость», «матильдометр» и «дерзюминка».
Фото: Global Look Press, Instagram