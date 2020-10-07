Минимум 60 серферов пострадали на Камчатке

Серфер по имени Алексей получил ожог роговицы, анализы показали у него увеличение объема печени. Молодой человек признался, что катался на волнах в начале октября. Тогда он вытянул перед собой руку и не смог ее разглядеть.

На данный момент вода на Халактырском пляже мутная, с желтой пеной. На берегу можно найти много мертвой рыбы и других морских обитателей. От океана исходит непонятный резкий запах.

Напомним, об экологической катастрофе на Камчатке стало известно 2 октября. На берег известного в округе Халактырского пляжа выбросило много мертвой рыбы и морских животных, серферы пожаловались на ухудшение самочувствия. Позже мертвых животных нашли еще в трех бухтах. Специалисты выявили в акватории фенол и нефтепродукты. Жителям и гостям Камчатки запрещено ходить на пляжи и заходить в воду. Ситуацией занимается Следственный комитет РФ.