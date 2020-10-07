Минимум 60 серферов пострадали на Камчатке
Фото: instagram.com/vv_solodov
Как сообщили работники одной из местных серф-школ, все пострадавшие жаловались на тошноту, ожоги роговицы, а также реакцию кожи на неизвестное вещество в воде. Серфингистка, назвавшаяся Еленой, уточнила, что о проблемах в океане спортсмены догадались не сразу. Около трех недель они жаловались на различные симптомы, как сухость, пленку и пелену перед глазами, однако самочувствие улучшалось после сна.
Серферы подумали, что изменения связаны с планктоном или цветением водорослей. Елена, а также ее друзья в последний раз заходили в воду 2 октября. С тех пор у девушки наблюдаются тошнота, кашель и потеря обоняния. Серф-школы на Халактырском пляже сейчас закрыты.
Серфер по имени Алексей получил ожог роговицы, анализы показали у него увеличение объема печени. Молодой человек признался, что катался на волнах в начале октября. Тогда он вытянул перед собой руку и не смог ее разглядеть.
На данный момент вода на Халактырском пляже мутная, с желтой пеной. На берегу можно найти много мертвой рыбы и других морских обитателей. От океана исходит непонятный резкий запах.
Напомним, об экологической катастрофе на Камчатке стало известно 2 октября. На берег известного в округе Халактырского пляжа выбросило много мертвой рыбы и морских животных, серферы пожаловались на ухудшение самочувствия. Позже мертвых животных нашли еще в трех бухтах. Специалисты выявили в акватории фенол и нефтепродукты. Жителям и гостям Камчатки запрещено ходить на пляжи и заходить в воду. Ситуацией занимается Следственный комитет РФ.
Фото: Pixabay, @vv_solodov, @snowave_kamchatka Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!