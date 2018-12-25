Названа победительница конкурса «Мисс Москва»-2018

Девушка подчеркнула, что не пытается с помощью титула найти себе богатого супруга, согласно предрассудкам: «Нужно самой реализоваться, и использовать все шансы, которые дает титул, занимаясь благими делами. Я планирую развиваться, самосовершенствоваться, что-то, может, новое изучить, посетить новую страну».

Конкурс «Мисс Москва» проводится с 1994 года. Организаторы утверждают, что корону победительницы получает участница, которая гармонично сочетает в себе талант, ум и красоту.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram