Названа победительница конкурса «Мисс Москва»-2018

«Мисс Москва» стала 24-летняя Алеся Семеренко, родом из Санкт-Петербурга. Ее имя объявили на грандиозной церемонии награждения, прошедшей 24 декабря в концертном зале Vegas City Hall.
«Я шла только за победой. Потому что я участвовала в «Мисс Россия» и заняла там 20-е место. Сочла это не совсем справедливым. И я считаю, что я достойна», —заявила Алеся в интервью «Комсомольской правде».
Девушка подчеркнула, что не пытается с помощью титула найти себе богатого супруга, согласно предрассудкам: «Нужно самой реализоваться, и использовать все шансы, которые дает титул, занимаясь благими делами. Я планирую развиваться, самосовершенствоваться, что-то, может, новое изучить, посетить новую страну».
Конкурс «Мисс Москва» проводится с 1994 года. Организаторы утверждают, что корону победительницы получает участница, которая гармонично сочетает в себе талант, ум и красоту.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram