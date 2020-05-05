Навка, Киркоров и другие звезды поддержали Рудковскую после скандальных публикаций о ее сыне
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Несколько дней назад в одном из Telegram-каналов появилось сообщение о возможной болезни сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саши. После того, как СМИ подхватили эту информацию, возмущенные родители обратились к журналистам и поклонникам и объявили, что просто так не оставят эту ситуацию: «Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счету и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны», — пообещала Яна, публично сообщив, что она осведомлена о том, кто ведет канал-источник.
Друзья и коллеги Яны Рудковской и Евгения Плющенко открыто выступают в их поддержку.
«Как же это надо мечтать о "гнилой" славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя "журналистами", совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?! Фальсификация фактов, искажение правды, притянутые за уши слова и жажда Сенсации... А как же профессионализм, мораль, высокое искусство слова - журналистики??? К сожалению, порядочных, хороших журналистов не так много... С момента, как я стала публичным человеком, всё больше сталкиваюсь с писаками, которые живут по принципу "во имя славы любой ценой" 🤦♀️😕 Стыдно и обидно, что вот такие вот люди несут искаженную информацию миру( Знаю Сашу лично, как целеустремлённого, развитого, озорного и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию, которого, стоит подучиться многим взрослым💪🏼🙏 В первую очередь он просто ребёнок, у которого идёт период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?! 🤨 Поддерживаю его родителей! Яна и Женя молодцы, правда на их стороне!!!» — написала в Instagram олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
««ГРОМЧЕ ЗВУКИ, ПОНЕСЛАСЬ!..»📢 Детям публичных людей непросто, зачастую, с рождения они оказываются под пристальным вниманием общественности👀 Как они живут, что едят, во что одеваются - журналистов, поклонников интересует все. Но как выдерживает такое испытание @gnomgnomych , заслуживает особого вознаграждения🏆 Талантливый, искренний, просто гениальный! Я знаю, какой Саша не по своим годам трудолюбивый и дисциплинированный мальчишка, поэтому и ставит РЕКОРДЫ в спорте!🥇 Но у нас же принято ОБСУЖДАТЬ именно ТЕХ, кто «выходит за рамки общепринятых стандартов». Уж я-то знаю это не понаслышке! Мудрости и терпения родителям @rudkovskayaofficial и @plushenkoofficial 🙏🏻», — высказался Филипп Киркоров под фрагментом из своего скандального клипа «Цвет настроения синий», в котором Саша снимался вместе с мамой.
«Почему некие «горе-эксперты» решили порассуждать на тему психологического здоровья молодого, но очень талантливого и подающего надежды в спорте пацана?! Вам не кажется всем, что это перегиб невероятный просто! Белыми нитками ваше экспертное мнение сшито, выдумано, сфантазировано! На дистанции ставить какие-то диагнозы - это непрофессионально! Я понимаю ещё хейт в сети от пустых аккаунтов, но уже и в этой плоскости происходят изменения - тупой хейт наказывать начинают!!! Вы же пишете про живого человека и вот так вот пишите с легкостью, аж мерзко читать... и думаете что это нормально? И вообще всем хочу напомнить, тому, кто никак не поймёт, что спорт - это с детства, спросите @plushenkoofficial, в какие годы нужно начинать заниматься, чтобы стать чемпионом, мне Женя рассказывал про своё детство- это невероятно сложно!! Сообщество спортсменов прекрасно знает, как и со скольки нужно Заниматься, чтобы твой вид спорта стал образом жизни! Как и в балете, и во многих других дисциплинах! Мы что, все только родились, если элементарного не понимаем? Какой целеустремленный парень Саша и принципиальный, кто бы знал!!! А Я знаю! Я недавно поздравлял своего отца с днём рождения и сказал ему, что он бы мог со мной и построже быть в детстве, чтобы сейчас мне быть сильнее в некоторых моментах! Я сам из многодетной семьи, и ценности семейные мне очень близки, и я тоже буду биться за своих!!! Поймите же, люди, у каждой семьи свои внутренние законы, и об этом, ну, просто не спорят!
Сконцентрироваться всем нужно на своём счастье, тихом или громком - это уже выбор каждого! Я против того, чтобы детей ставили в такие полухейтерские рамки, тем более все-таки в уважаемом доселе издательстве! Яна, ты права, за семью биться — святое дело!!! Мира всем, люди 🙏🏽», — не смог промолчать крестный Саши Плющенко, певец Дима Билан.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
«Поддерживаю слова Яны!!! И очень ей благодарна за то что, сделано ей, Женей и Димой (Дима Билан — прим.ред.) для ребят, которые родились с особенностями развития», — написала Наталья Водянова, основатель фонда «Обнаженные сердца».
«Я нахожусь в ШОКЕ от ситуации, которая произошла с семьёй моих друзей! @gnomgnomych @rudkovskayaofficial @plushenkoofficial В моей голове абсолютно не укладывается, какими надо быть “людьми”, чтобы по фотографиям твоего ребёнка поставить ему диагноз - психическое расстройство Аспергера, который не то что не имеет к нему никакого отношения, а является абсолютной ложным!! Считаю, что слишком далеко всё зашло в России, когда людей могут свободно оскорблять и унижать! Но когда трогают деток - это я считаю полнейшим беспределом!!! Это дикость!!!» — возмущена дизайнер Наталья Якимчик.
Редакция Passion.ru следит за развитием истории.
Фото: Instagram, Globallookpress, Екатерина Ширинкина, Яна Брякина/Passion.ru
Видео: Instagram
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