Навка, Киркоров и другие звезды поддержали Рудковскую после скандальных публикаций о ее сыне

«Почему некие «горе-эксперты» решили порассуждать на тему психологического здоровья молодого, но очень талантливого и подающего надежды в спорте пацана?! Вам не кажется всем, что это перегиб невероятный просто! Белыми нитками ваше экспертное мнение сшито, выдумано, сфантазировано! На дистанции ставить какие-то диагнозы - это непрофессионально! Я понимаю ещё хейт в сети от пустых аккаунтов, но уже и в этой плоскости происходят изменения - тупой хейт наказывать начинают!!! Вы же пишете про живого человека и вот так вот пишите с легкостью, аж мерзко читать... и думаете что это нормально? И вообще всем хочу напомнить, тому, кто никак не поймёт, что спорт - это с детства, спросите @plushenkoofficial, в какие годы нужно начинать заниматься, чтобы стать чемпионом, мне Женя рассказывал про своё детство- это невероятно сложно!! Сообщество спортсменов прекрасно знает, как и со скольки нужно Заниматься, чтобы твой вид спорта стал образом жизни! Как и в балете, и во многих других дисциплинах! Мы что, все только родились, если элементарного не понимаем? Какой целеустремленный парень Саша и принципиальный, кто бы знал!!! А Я знаю! Я недавно поздравлял своего отца с днём рождения и сказал ему, что он бы мог со мной и построже быть в детстве, чтобы сейчас мне быть сильнее в некоторых моментах! Я сам из многодетной семьи, и ценности семейные мне очень близки, и я тоже буду биться за своих!!! Поймите же, люди, у каждой семьи свои внутренние законы, и об этом, ну, просто не спорят!

Сконцентрироваться всем нужно на своём счастье, тихом или громком - это уже выбор каждого! Я против того, чтобы детей ставили в такие полухейтерские рамки, тем более все-таки в уважаемом доселе издательстве! Яна, ты права, за семью биться — святое дело!!! Мира всем, люди 🙏🏽», — не смог промолчать крестный Саши Плющенко, певец Дима Билан.