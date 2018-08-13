Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обменялась клятвами любви и верности с возлюбленным Иваном Соловьевым, которого долго скрывала от публики. Церемония прошла, разумеется, в Крыму, где Наталья живет и работает много лет.
Как рассказали порталу Dailystorm.ru гости свадьбы, она была «скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур.
Избранником Натальи Поклонской стал глава аппарата уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Соловьев работал в силовых структурах — был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Facebook