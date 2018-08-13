Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обменялась клятвами любви и верности с возлюбленным Иваном Соловьевым, которого долго скрывала от публики. Церемония прошла, разумеется, в Крыму, где Наталья живет и работает много лет.

Как рассказали порталу Dailystorm.ru гости свадьбы, она была «скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по Думе, родственники, коллеги из силовых структур.