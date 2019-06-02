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«Настя, палишься»: в Сети обсуждают новые доказательства беременности невесты Тимати

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В последнее время Анастасия Решетова зачастила с селфи

Фото: Instagram Анастасии Решетовой
23-летней Анастасии Решетовой все труднее скрывать свою беременность.

Слухи о беременности Анастасии Решетовой ходят довольно давно. В последнее время подписчики блога модели задают ей неудобные вопросы так часто, что она даже закрыла возможность комменирования в недавних постах. Фото, которое возлюбленная Тимати показала в это воскресенье, косвенно подтверждает: догадки — верны.

На снимке Решетова запечатлена в черном мини-платье и в туфлях ярко-лимонного цвета. Наряд подчеркивает идеальные формы модели. Точнее — подчеркивал: снимок был сделан давно.

«Афиша с Кобзоном на заднем плане (артист умер 30 августа 2018 года — Прим.ред.). И Budda bar который уже закрыли. 3я фотография из архива за неделю. Настя, палишься», — пишет один из развлекательных пабликов, название которого мы не можем озвучить из-за присутствия ненормативной лексики в нем.

«Вот вы Шерлоки», «Агенты 007», «Беременность скрыть хочет», «А никого не смутило, что на предыдущей фотографии в её профиле она в одежде из новой коллекции BS и без живота? Вы форсите эту тему только ей во благо», «Я тоже выставляю фотографии с архива. Это значит что я беременна?», «Если бы действительно была беременна, то не сидела бы в Мск среди кучи народа и тем более были бы уже пруфы в интернете…», — спорят в комментариях.

А как считаете вы, беременна ли Анастасия?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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