«Настя, палишься»: в Сети обсуждают новые доказательства беременности невесты Тимати

Слухи о беременности Анастасии Решетовой ходят довольно давно. В последнее время подписчики блога модели задают ей неудобные вопросы так часто, что она даже закрыла возможность комменирования в недавних постах. Фото, которое возлюбленная Тимати показала в это воскресенье, косвенно подтверждает: догадки — верны.

На снимке Решетова запечатлена в черном мини-платье и в туфлях ярко-лимонного цвета. Наряд подчеркивает идеальные формы модели. Точнее — подчеркивал: снимок был сделан давно.

«Афиша с Кобзоном на заднем плане (артист умер 30 августа 2018 года — Прим.ред.). И Budda bar который уже закрыли. 3я фотография из архива за неделю. Настя, палишься», — пишет один из развлекательных пабликов, название которого мы не можем озвучить из-за присутствия ненормативной лексики в нем.