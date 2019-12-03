«Настроение — невеста»: 36-летняя Виктория Лопырева выходит замуж за отца своего ребенка

Информация о романе Виктории Лопыревой с женатым Игорем Булатовым и ее беременности произвели эффект разорвавшейся бомбы в минувшем году. В феврале этого года модель родила сына Марка Леонеля. Не так давно подписчики блога молодой мамы в Instagram заметили на ее пальце роскошное кольцо с большим камнем. Отвечая фолловерам, Виктория отметила, что украшение ей подарил Игорь.

Теперь же красавица-блондинка выбирает платье на свадьбу: «Настроение: невеста. Пока все охвачены суетой предновогодней, меня закружила — свадебная. Какое оно, платье мечты, и где его найти? Невесты меня поймут)) Путь этот не быстрый и интересный», — поделилась она.