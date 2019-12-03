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«Настроение — невеста»: 36-летняя Виктория Лопырева выходит замуж за отца своего ребенка

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

Виктория Лопырева и Игорь Булатов готовятся к свадьбе.

Информация о романе Виктории Лопыревой с женатым Игорем Булатовым и ее беременности произвели эффект разорвавшейся бомбы в минувшем году. В феврале этого года модель родила сына Марка Леонеля. Не так давно подписчики блога молодой мамы в Instagram заметили на ее пальце роскошное кольцо с большим камнем. Отвечая фолловерам, Виктория отметила, что украшение ей подарил Игорь.

Теперь же красавица-блондинка выбирает платье на свадьбу: «Настроение: невеста. Пока все охвачены суетой предновогодней, меня закружила — свадебная. Какое оно, платье мечты, и где его найти? Невесты меня поймут)) Путь этот не быстрый и интересный», — поделилась она.

Платье Виктория выбирает представленные в единственном экземпляре, от топовых свадебных дизайнеров Reem Acra, Galia Lahav и т.п.

На прямой вопрос подписчиков, действительно ли она выходит замуж, или это рекламный пост, модель ответила: свадьбе — быть.

Ранее молодая мама отвечала на вопрос о свадьбе так: «Друг для друга и для нашего малыша мы уже семья. Штамп в паспорте — формальность, дело времени. Еще ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть».

Поздравлеям невесту!

Фото и видео: instagram

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