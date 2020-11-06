Заболевший коронавирусом звезда сериала «Кто в доме хозяин?» едва сводит концы с концами

Андрей Носков, известный по главной роли в сериале «Кто в доме хозяин?», пожаловался на сложную жизненную ситуацию. У него обнаружили коронавирус, а финансовое положение оказалось очень плачевным. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».

После того как Андрей Носков заболел коронавирусом, он был вынужден отказаться от работы и оказался на мели.

«Артисты — самая незащищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить, вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить только на лекарства», — рассказал журналистам Носков.

Вся его семья также вынуждена уйти на самоизоляцию. У актера поражены 20% легких, поэтому лечится он дома. Изолироваться от своих родных на время заболевания ему оказалось негде.

«Где заразился сам — не знаю, я тщательно соблюдаю все меры безопасности», — признался Андрей в разговоре с журналистами «ВокругТВ».

Несмотря на введенные меры ограничений по коронавирусу, многие театры работают, а съемки продолжаются, поэтому актеры, телеведущие и музыканты все чаще болеют коронавирусом. Сегодня утром стало известно о том, что в больницу с двусторонней пневмонией попала супруга Леонида Ярмольника Оксана. Она лечилась от коронавируса на дому, но ее состояние ухудшилось.