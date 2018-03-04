На Ксению Собчак совершено нападение

Пока ехала полиция, Ксении удалось выяснить имя нападавшего. Им оказался Алан Дзуцев. «Нам помогла задержать нападавшего личная охрана Горбачева и дворца», — написала Собчак в Твиттере.

«Этот гопник оказался помощником председателя Московской Государственной Думы Алексея Шапошникова. За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы нужно 40 минут. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой, против власти — опасно, вместе с такой властью — стыдно. Но мы не боимся. Мы обязательно это изменим. Главная и ежедневная задача — добиваться от них выполнения обязанностей, соблюдения приличий, и ответственности за все поступки. Полиция должна возбудить дело. Шапошников — извиниться и уволить такого помощника. А мы все — не забыть им это нападение, как и десятки других нападений, как украденные деньги, как сидящих несогласных, как развязанные войны — в день голосования. Насилие начинается с малого — и если мы его не остановим — не заканчивается никогда», — возмущена Собчак.

Поговаривают, что Алан был лично знаком с Владимиром Вольфовичем.

Фото: instagram