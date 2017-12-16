Владимир Путин обозначил основные вехи своей президентской программы.

Сегодня, 19 декабря, выступая на ежегодном форуме Общероссийского народного фронта, действующий президент Владимир Путин обозначил основные направления своей программы, с которой он пойдет на выборы.

«Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам! Сбережение и приумножение нашего народа, создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири — да всех регионов нашей огромной страны. Наконец, это вызов будущего — настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых, в образовании», — цитируют «Ведомости».

Путин напомнил, что часть его правления выдалась на весьма непростые времена. «Мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только прошли путь обновления, но и совершили настоящий прорыв во внешнем направлении развития — шагнули далеко вперед и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны», — подчеркнул он.

Владимир Владимирович планирует сохранить стабильность и согласие в обществе, преодолеть бедность и неравенство, вывести страну в мировые лидеры, не нуждающиеся в помощи извне.

Напомним, что Владимир Владимирович раскритиковал программу Ксении Собчак, подчеркнув, что оппозиция должна иметь «ясную и позитивную программу действий», предлагать пути решения проблем, о которых она говорит. Конкретных шагов, необходимых для выполнения своего плана, он также пока не озвучил.

Ранее сообщалось, что Путин не планирует баллотироваться на четвертый срок от партии «Единая Россия», предпочтя статус самовыдвиженца.

Фото: instagram