Мужчины пожертвовали жизнями ради спасения двух тонущих детей

Мужчин вытащили из воды отдыхающие. Они начали реанимировать их, но спасти пациентов не удалось. Представитель полиции Квинсленда Крейг Маккенкси подчеркнул, что оба ребенка самостоятельно выбрались на сушу. «Это было очень самоотверженно со стороны отцов прыгнуть в воду ради спасения ребенка», — сказал он.

Ранее отец спас жизнь сыну, анонимно отдав ему почку. 56-летний Скотт Морлен не сказал своему 26-летнему сыну Льюису, что он зарегистрировался, чтобы стать донором. Он знал, что тот откажется принять почку любимого человека. Льюис из Брайтона боролся с проблемами почек с 11 лет, а в 17 лет у него обнаружили тяжелую форму при заболеваниях почек — IgA нефропатию.

Шеф-повар справлялся с этим заболеванием почти десять лет, пока его почечная функция внезапно не отказала.