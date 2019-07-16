Отец спас жизнь сыну, анонимно отдав ему почку

56-летний Скотт Морлен не сказал своему 26-летнему сыну Льюису, что он зарегистрировался, чтобы стать донором, потому что знал, что тот откажется принять почку любимого человека, сообщает британское издание Daily Mail.
Льюис из Брайтона боролся с проблемами почек с 11 лет, а в 17 лет у него обнаружили тяжелую форму при заболеваниях почек — IgA нефропатию.
Шеф-повар справлялся с этим заболеванием почти десять лет, пока в прошлом году его почечная функция внезапно не отказала. Это заставляло его чувствовать, что он «уже умер и носил с собой свое тело».
В мае Льюису пересадили почку от донора. И каково же было его удивление, когда через месяц после операции выяснилось, что донором стал его родной отец. Оказалось, что ранее он заявил, что не примет орган не только от родных, но вообще от живого донора. Именно поэтому его отец решил пожервовать почку тайно.
«Я бы отдал свою жизнь за моего сына. Я сказал ему, что сделал то, что хочу, я не хочу хоронить своих детей», — говорит мистер Морлен, отец 5 детей.
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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