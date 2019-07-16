Отец спас жизнь сыну, анонимно отдав ему почку

В мае Льюису пересадили почку от донора. И каково же было его удивление, когда через месяц после операции выяснилось, что донором стал его родной отец. Оказалось, что ранее он заявил, что не примет орган не только от родных, но вообще от живого донора. Именно поэтому его отец решил пожервовать почку тайно.

«Я бы отдал свою жизнь за моего сына. Я сказал ему, что сделал то, что хочу, я не хочу хоронить своих детей», — говорит мистер Морлен, отец 5 детей.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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