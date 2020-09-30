Мужчина умер, заразившись смертельной инфекцией от горшочного растения
82-летний мужчина, имя которого не раскрывается, всю жизнь увлекался растениями. Во время ухода за одним из них он заразился свободноживущими амебами, обитающими в почве.
Микроорганизмы попали в головной мозг пожилого мужчины и привели к его разжижению. В течение двух недель болезнь активно прогрессировала: мужчине становилоь все хуже, силы покидали. В итоге он попал в больницу.
Проведенное сканирование головного мозга установило, что пациент подхватил опасную амебу. Кроме того, у американца отказала правая часть тела и начались умственные нарушения. Некоторое время спустя он скончался.
Врачи объяснили, что в анамнезе пациента была B-клеточная лимфома — разновидность рака крови, но более десяти лет заболевание находилось в ремиссии.
Как уточнили эксперты, свободноживущая амеба при попадании в организм человека может привести к летальному исходу. Она вызывает редкие, но тяжелые заболевания. Большинство случаев диагностируются только при вскрытии тела.
Так, недавно сообщалось о шестилетнем мальчике, зараженного амебой, которая съела его мозг.
Фото: pixabay.com
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