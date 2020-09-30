Мужчина умер, заразившись смертельной инфекцией от горшочного растения

Проведенное сканирование головного мозга установило, что пациент подхватил опасную амебу. Кроме того, у американца отказала правая часть тела и начались умственные нарушения. Некоторое время спустя он скончался.

Врачи объяснили, что в анамнезе пациента была B-клеточная лимфома — разновидность рака крови, но более десяти лет заболевание находилось в ремиссии.

Как уточнили эксперты, свободноживущая амеба при попадании в организм человека может привести к летальному исходу. Она вызывает редкие, но тяжелые заболевания. Большинство случаев диагностируются только при вскрытии тела.

Так, недавно сообщалось о шестилетнем мальчике, зараженного амебой, которая съела его мозг.