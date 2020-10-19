Мужчина сделал из своей девушки рабыню и держал в шкафу
Мужчина, ранее работавший в компании «Бритон Ферри», Уэльс, регулярно нападал на свою девушку, душил ее, контролировал траты возлюбленной, не позволял видеться с семьей и друзьями. Полиция нашла девушку во время обыска квартиры нарушителя. Жертву «жестокой любви» обнаружили запертой в шкафу. Она уточнила, что жила как в аду и чувствовала себя «рабыней».
Vile man kept his girlfriend prisoner in cupboard and treated her like a slavehttps://t.co/cgDoK0BI9r— Daily Mirror (@DailyMirror) October 18, 2020
На суде в Суонси пострадавшая рассказала, что отношения с Шейном начинались хорошо, но через полгода ее бойфренд буквально стал другим человеком: он поражал девушку жестокостью. Мужчина запрещал возлюбленной пользоваться смартфоном, забирал ее деньги из банка, заставлял просить средства у других, а также контролировал доступ к контрацептивам.
Женщина не уходила от тирана из-за опасений за свою жизнь. По ее словам, она регулярно подвергалась нападениям. Боуэн бил ее головой по лицу, часто на глазах у других людей таскал за волосы или душил. Однажды он избил ее за то, что она заказала китайскую еду на вынос из «неправильного» ресторана. Шейн Боуэн был приговорен к двум годам лишения свободы. Он не сможет общаться со своей бывшей девушкой в течение следующих пяти лет.
Напомним, трое неизвестных напали на девушку во Франции и избили ее за ношение юбки. Инцидент произошел в Страсбурге, когда 22-летняя местная жительница шла домой. По пути ее остановили трое мужчин.
Фото: pixabay.com
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