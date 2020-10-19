Мужчина сделал из своей девушки рабыню и держал в шкафу

Женщина не уходила от тирана из-за опасений за свою жизнь. По ее словам, она регулярно подвергалась нападениям. Боуэн бил ее головой по лицу, часто на глазах у других людей таскал за волосы или душил. Однажды он избил ее за то, что она заказала китайскую еду на вынос из «неправильного» ресторана. Шейн Боуэн был приговорен к двум годам лишения свободы. Он не сможет общаться со своей бывшей девушкой в течение следующих пяти лет.

Напомним, трое неизвестных напали на девушку во Франции и избили ее за ношение юбки. Инцидент произошел в Страсбурге, когда 22-летняя местная жительница шла домой. По пути ее остановили трое мужчин.