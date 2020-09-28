22-летнюю студентку избили за то, что она носит юбку

По словам пострадавшей, потом началось самое ужасное. Двое нападавших держали ее, пока третий наносил удары по лицу.

Затем вся компания исчезла в переулках. При этом свидетелями издевательств стали около десяти человек, которые не пожелали вмешаться в ситуацию.

После печального инцидента правительство Франции призвало граждан страны одеваться так, как они хотят. По словам девушки, случившееся не должно повлиять на ее вкусы и уверенность в себе.

«Я много думала о том, что все могло закончиться намного хуже. Жизнь так коротка и в ней происходит так много прекрасного. Мы не должны опускать нос, бояться выходить на улицу или бояться надевать юбку», - уточнила она.