Мужчина покрыл 80% тела татуировками и нарастил клыки
41-летний мужчина родом из деревни на границе Парагвая и Бразилии. Первый рисунок на свое тело он нанес в 15, а начал заниматься модификацией тела в 35 лет. На данный момент 80% кожи, а также глазные яблоки татуировщика покрыты рисунками.
Roughly 80% of his body is inked - including his eyeballs.https://t.co/wbhZ8vXpdW— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) November 3, 2020
Как рассказал мужчина, недавно он внедрил под кожу головы пирсинг, который имитирует рога. Кроме того, тату-мастер разрезал свой язык на две части. Но мужчина пошел дальше: он сделал себе два крупных искусственных клыка и закрепил на его зубах. Они стоили ему 400 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей).
Орк добавил, что близкие не любят его хобби. «Моей матери это не нравится, отец — терпит, а друзья считают меня ненормальным», — уточнил он. Также он не намерен отказываться от своего увлечения, так как изменения тела делают его счастливым.
Ранее мы писали, что житель Германии Рольф Бухгольц стал рекордсменом по татуировкам после того, как решил встретить свое 40-летие новым рисунком и парой пирсингов. В 1999 году мужчина, работавший телевизионщиком, пришел в тату-салон и не смог остановиться. Спустя 20 лет его кожа на 90% покрыта татуировками, а общее количество модификаций — 516.
61-летний немец живет в Дортмунде. В 2014 году он поставил мировой рекорд как человек с самым большим количеством пирсингов, а в 2018-м — прославился как обладатель наибольшего количества модификаций.
Фото: pixabay.com
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