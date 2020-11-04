Мужчина покрыл 80% тела татуировками и нарастил клыки

Орк добавил, что близкие не любят его хобби. «Моей матери это не нравится, отец — терпит, а друзья считают меня ненормальным», — уточнил он. Также он не намерен отказываться от своего увлечения, так как изменения тела делают его счастливым.

Ранее мы писали, что житель Германии Рольф Бухгольц стал рекордсменом по татуировкам после того, как решил встретить свое 40-летие новым рисунком и парой пирсингов. В 1999 году мужчина, работавший телевизионщиком, пришел в тату-салон и не смог остановиться. Спустя 20 лет его кожа на 90% покрыта татуировками, а общее количество модификаций — 516.

61-летний немец живет в Дортмунде. В 2014 году он поставил мировой рекорд как человек с самым большим количеством пирсингов, а в 2018-м — прославился как обладатель наибольшего количества модификаций.