Мужчина побил рекорд по татуировкам и нарастил рога
Фото: instagram.com/robuchholz
В 1999 году мужчина, работавший телевизионщиком, пришел в тату-салон и не смог остановиться. Спустя 20 лет его кожа на 90% покрыта татуировками, а общее количество модификаций — 516.
61-летний немец живет в Дортмунде. В 2014 году он поставил мировой рекорд как человек с самым большим количеством пирсингов, а в 2018-м — прославился как обладатель наибольшего количества модификаций.
Как пишет издание, на теле Рольфа почти нет ни одного места без тату либо пирсинга. Украшения он носит даже на своих гениталиях. Он сделал 37 пирсингов вокруг бровей и 158 на губах. Из-за тяжести металла Бухгольц не может закрыть рот до конца.
Кроме того, мужчина носит два подкожных импланта — два рога на голове и несколько на руках, включающих магниты в кистях.
«Из-за модификаций я изменился только внешне. Я никак не поменялся. Я все тот же человек, которым был», — признается любитель татуировок.
Внешность мужчины никого не оставляет равнодушным. По его словам, пирсинги часто создает ему проблемы в аэропортах. Однажды сотрудники воздушной гавани не пустили мужчину в ОАЭ, заявив, что он «причастен к черной магии».
Фото: Instagram/ @robuchholz
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