Мужчина побил рекорд по татуировкам и нарастил рога

В 1999 году мужчина, работавший телевизионщиком, пришел в тату-салон и не смог остановиться. Спустя 20 лет его кожа на 90% покрыта татуировками, а общее количество модификаций — 516.

61-летний немец живет в Дортмунде. В 2014 году он поставил мировой рекорд как человек с самым большим количеством пирсингов, а в 2018-м — прославился как обладатель наибольшего количества модификаций.

Как пишет издание, на теле Рольфа почти нет ни одного места без тату либо пирсинга. Украшения он носит даже на своих гениталиях. Он сделал 37 пирсингов вокруг бровей и 158 на губах. Из-за тяжести металла Бухгольц не может закрыть рот до конца.