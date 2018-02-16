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Мужчина мечты! Павел Дуров вошел в список долларовых миллиардеров

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Павел Дуров
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Российский бизнесмен Павел Дуров вошел в престижный список Forbes.

Российский бизнесмен Павел Дуров, о личной жизни которого ходят противоречивые слухи, стал еще более привлекательным в глазах «охотниц за кошельками». Мужчина вошел в список долларовых миллиардеров по версии Forbes, и его состояние предварительно оценивается не менее чем в 1,7 миллиарда долларов США, сообщает издание «Ведомости».

В список 200 богатейших бизнесменов России по версии того же Forbes «русский Цукерберг» впервые вошел в апреле 2016 г. Тогда его состояние оценивалось в 600 миллионов долларов, что гарантировало ему попадание на 135-е место. В тот раз основатель «ВКонтакте» и Telegram оказался даже богаче Михаила Ходорковского, занявшего 170-е место с состоянием в 0,5 миллиарда долларов.

Впрочем, в России Павел бывает нечасто. После увольнения с должности генерального директора созданной им социальной сети «Вконтакте» мужчина уехал из России. В декабре 2017 года он сообщил в интервью Bloomberg, что решил поселиться на территории свободной экономической зоны в Дубае. «Это дело принципа. Многие на Западе не понимают, как сильно налоги ограничивают их возможности. Вы можете отдать на налоги почти половину дохода, что значит, что вы работаете на государство 180 дней в году. Думаю, я смогу найти лучшие способы использовать деньги, которые я зарабатываю, на благо общества», — цитирует его пресса.

Фото: globallookpress

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