Журналисты выяснили, с кем встречается создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram.

Несколько дней назад российские СМИ сообщили о романе российского IT-гения Павла Дурова и бывшей супруги Тимати Алены Шишковой. Слухи об этом союзе ходили с осени прошлого года: Павла и Алену не раз видели вместе на вечеринках. Но, как оказалось, основатель «ВКонтакте» и Telegram встречается с подругой модели — не менее симпатичной, чем она.

Издание PEOPLETALK со ссылкой на достоверные источники сообщило: на самом деле девушка 33-летнего Павла Дурова — 28-летняя Мария Троцко. она живет в Санкт-Петербурге, ведет популярный блог на YouTube, за обновлениями в котором следят 726 тысяч подписчиков. Ее роман с предпринимателем начался летом.