Участника «Евровидения» 2021 года от России определят в прямом эфире

К примеру, в 2019 году так поступил голландский телеканал, выбрав Дункана Лоуренса, который и победил в конкурсе. Второй способ — можно организовать национальный отбор. Яркий пример тому шведский «Мелодифестивален».

«В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения"», — подчеркнул он.

Напомним, конкурс в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году он пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Участники из 41 страны будут выступать на арене Ahoy. В прошлом году Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO. Клип на эту композицию стал самым популярным видео на канале песенного конкурса в YouTube за всю историю.