30-летняя Рита Дакота заразилась коронавирусом: «Нет обоняния и тело ломит»
Фото: Instagram/@ritadakota
Рита Дакота сообщила в Instagram, что ее очередной анализ на COVID-19 оказался положительным. «С третьего(!) раза, господа! Напомню, что ни кровь, ни КТ не показало короны, и только моя чуйка заставила меня всё это время сидеть дома! А представляете, если бы я забила и не стала заморачиваться с третьим анализом. Скольких бы людей я могла перезаражать! Волосы дыбом… Короче, не подвела чуйка. Коронавирус собственной персоной. Чувствую себя сносно. Из бесючего - нет обоняния воооообще и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома. Буду держать вас в курсе. Берегите себя», — написала выпускница «Фабрики звезд».
«Я там была! И хорошо, что заболели! Быстрей переживете и забудете)» — написала Агата Муцениеце.
«Мам, выздоравливай скорей», — пожелал Рите бывший муж Влад Соколовский.
«Скорейшего исцеления и креееепкого иммунитета», — вторит Саша Зверева.
«Эх, мать, ну с почином)) скорей бы запахи вернулись, согласна, ощущения не из приятных, я три дня как в аквариуме», — пишет Дакоте концертный директор Ульяна Банана (настоящее имя Ульяна Почеко — прим.ред.), у которой так же недавно был диагностирован коронавирус.
Отметим, по данным на 3 августа, в России зафиксировано 856 264 случаев заболевания коронавирусом, из которых 5 394 подтверждены за последние сутки.
Фото: Instagram/@ritadakota
Видео: Instagram/@ritadakota
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