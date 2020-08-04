30-летняя Рита Дакота заразилась коронавирусом: «Нет обоняния и тело ломит»

«Я там была! И хорошо, что заболели! Быстрей переживете и забудете)» — написала Агата Муцениеце.

«Мам, выздоравливай скорей», — пожелал Рите бывший муж Влад Соколовский.

«Скорейшего исцеления и креееепкого иммунитета», — вторит Саша Зверева.

«Эх, мать, ну с почином)) скорей бы запахи вернулись, согласна, ощущения не из приятных, я три дня как в аквариуме», — пишет Дакоте концертный директор Ульяна Банана (настоящее имя Ульяна Почеко — прим.ред.), у которой так же недавно был диагностирован коронавирус.

Отметим, по данным на 3 августа, в России зафиксировано 856 264 случаев заболевания коронавирусом, из которых 5 394 подтверждены за последние сутки.