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Многодетная «Пайпер» из сериала «Зачарованные» вышла замуж в 45 лет

Звезда «Зачарованных» Холли Мари Комбс вышла замуж за ресторатора Майка Райана.

Трое детей и два мужа в анамнезе — не преграда для счастья. В минувшие выходные 45-летняя Холли Мари Комбс, прославившаяся благодаря роли «Пайпер» в сериале «Зачарованные», в третий раз вышла замуж.

Супругом актрисы стал ее давний друг, ресторатор Майк Райан. 7 сентября в заповеднике Santa Lucia Preserve пара устроила скромную церемонию и праздник для самых близких друзей. Невеста была в простом белом платье, ее голову украшала корона.

О намерении пары пожениться стало известно в сентябре 2017 года, когда актриса похвасталась роскошным помолвочным кольцом. Позже пошли слухи о том, что мисс Комбс беременна, но они до сих пор не нашли подтверждения: звезда уже давно предпочитает свободные силуэты в одежде.

У Холли Мари трое детей, родившихся в браке с «обычным парнем» Дэвидом Донохо — пара познакомилась на съемках на съемках «Зачарованных», где мужчина был простым рабочим сцены. У Майка есть дочь, которую он воспитывает сам.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: globallookpress, instagram

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