Многодетная «Пайпер» из сериала «Зачарованные» вышла замуж в 45 лет

Трое детей и два мужа в анамнезе — не преграда для счастья. В минувшие выходные 45-летняя Холли Мари Комбс, прославившаяся благодаря роли «Пайпер» в сериале «Зачарованные», в третий раз вышла замуж.

Супругом актрисы стал ее давний друг, ресторатор Майк Райан. 7 сентября в заповеднике Santa Lucia Preserve пара устроила скромную церемонию и праздник для самых близких друзей. Невеста была в простом белом платье, ее голову украшала корона.