Актриса снова готовится стать женой.

Холли Мари Комбс готовится выйти замуж в третий раз. Ее избранник Майк подарил актрисе внушительное помолвочное кольцо, которым она похвасталась в своем блоге.

«Да. Просто да», — подписала кадр она.

Напомним, что звезда «Зачарованных» была дважды замужем. Первый брак с актером Брайаном Трэвисом Смитом продлился четыре года, второй, с коллегой по цеху Дэвидом Донохо, — семь лет. За это время у супругов родилось трое сыновей. В 2011 году Холли подала на развод.

Фото: instagram