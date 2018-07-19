Многодетная мама Саша Зверева представила нового избранника

Как оказалось, подруги Саши устроили для нее невероятный сюрприз: «Не забыть. Мы растерялись, как дети. У обоих тряслись руки. Он так распереживался, что ушёл с букетом, так и не вручив) Переживал, что он для меня слишком тяжёлый. Я постоянно искала стул, потому что у меня подкосились ноги. Я знала, что он прилетит, но мои девочки сделали невозможное, и даже заставили поменять его однократную визу на двукратную, чтобы сделать это реальностью на несколько дней раньше. Я не ожидала, что это произойдёт так вот на глазах у всех на семинаре в Калининграде. Я не строю планов, не примеряю колец. Живу здесь и сейчас. Позвольте мне, как и до вчерашнего дня, не особо демонстрировать мою личную жизнь. Так, изредка мелькать, радоваться и делиться тем, как замечательно меня балуют 😋Не знаю, что и как сложится, но знаю, что мне Вселенная прислала самого доброго, заботливого, спокойного, умного, образованного, внимательного, большого, щедрого и, как и хотела, породистого![...] И да, нужно же представить: это Дэн. Он американец. Живёт в ЛА. Познакомились мы этой весной. Уже со второго свидания я знала, что это Он[....] Всё, больше, пожалуйста, не спрашивайте меня пока. Если захочу сама-расскажу и покажу».