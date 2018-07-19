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Многодетная мама Саша Зверева представила нового избранника

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Саши Зверевой

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Экс-солистка группы «Демо», а ныне популярный блогер и бизнесвумен, поделилась романтичными фотографиями с возлюбленным.

Казалось бы, буквально вчера хит «Солнышко в руках» звучал едва ли не из каждого утюга, а сегодня Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», исполнявшей эту песню, — мама троих детей и успешная бизнесвумен. На днях Саша, долгое время проживающая в США, прилетела в Россию, чтобы провести лекцию для будущих мам. Будучи откровенно честной с поклонниками, Саша на этой лекции призналась, что вновь влюблена.

Первые фото с избранником не заставили себя ждать — Зверева опубликовала несколько романтичных кадров из Калининграда едва ли не сразу после семинара.

Как оказалось, подруги Саши устроили для нее невероятный сюрприз: «Не забыть. Мы растерялись, как дети. У обоих тряслись руки. Он так распереживался, что ушёл с букетом, так и не вручив) Переживал, что он для меня слишком тяжёлый. Я постоянно искала стул, потому что у меня подкосились ноги. Я знала, что он прилетит, но мои девочки сделали невозможное, и даже заставили поменять его однократную визу на двукратную, чтобы сделать это реальностью на несколько дней раньше. Я не ожидала, что это произойдёт так вот на глазах у всех на семинаре в Калининграде. Я не строю планов, не примеряю колец. Живу здесь и сейчас. Позвольте мне, как и до вчерашнего дня, не особо демонстрировать мою личную жизнь. Так, изредка мелькать, радоваться и делиться тем, как замечательно меня балуют 😋Не знаю, что и как сложится, но знаю, что мне Вселенная прислала самого доброго, заботливого, спокойного, умного, образованного, внимательного, большого, щедрого и, как и хотела, породистого![...] И да, нужно же представить: это Дэн. Он американец. Живёт в ЛА. Познакомились мы этой весной. Уже со второго свидания я знала, что это Он[....] Всё, больше, пожалуйста, не спрашивайте меня пока. Если захочу сама-расскажу и покажу».

Напомним, Саша Зверева воспитывает двоих детей от бизнесмена Ильи Гусева — 15-летнюю дочь Василису и 10-летнего сына Макара. Третьего ребенка, Льва, певица родила в браке с музыкантом Дмитрием Алмазовым.

Фото: instagram

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