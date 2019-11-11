Многодетная Кейт Хадсон вышла в свет с любимым мужчиной и заметно округлившимся животом

Для Кейт и Дэнни новый малыш станет вторым общим ребенком — их дочери Рани Роуз один год. Своего первенца, сына Райдера, актриса родила от музыканта Криса Робинсона (с ним она состояла в браке с 2000 по 2007 год). Своего второго ребенка, сына Бингема, она родила от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами, их гражданский брак продлился четыре года, помолвка была расторгнута в конце 2014 года. О романе с Фудзикавой стало известно три года назад.