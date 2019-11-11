Кейт Хадсон и Джессика Альба устроили «битву» платьев-металлик на благотворительном вечере Baby2Baby
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EAST NEWS
В Калифорнии состоялся благотворительное мероприятие baby2Baby. Его гостями стали Кейт Хадсон, Кети Перри, Джессика Альба, Кирстен Данст, Крисси Тайген, Эмбер Валетта и другие знаменитости.
40-летняя Кейт Хадсон была одной из самых ярких звезд вечера. Молодая мамочка выбрала для выхода в свет платье-металлик с открытыми плечами, сшитое будто из фольги с золотым отливом. Яркий наряд идеально сел на ее фигуру.
Еще одной сверкающей знаменитостью на красной дорожке стала 38-летняя Джессика Альба, которая для Baby2Baby выбрала украшенное жемчужинами платье и, как у Кейт, с металлическим отливом.
Обе красавицы опубликовали фотографии с мероприятия в Instagram.
«Великолепная», «Абсолютная красавица», «Королева Кейт», — написали поклонники Хадсон. «Джесс, ты выглядишь великолепно. Лучшее платье вечера», «Изысканно», — не отставали подписчики Альбы.
Благотворительное мероприятие Baby2Baby устраивают ежегодно. Цель мероприятия собрать деньги малоимущим семьям, где есть дети в возрасте до 12 лет.
А чье платье вам понравилось больше?
Фото и видео: Instagram, East News
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