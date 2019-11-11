Кейт Хадсон и Джессика Альба устроили «битву» платьев-металлик на благотворительном вечере Baby2Baby

40-летняя Кейт Хадсон была одной из самых ярких звезд вечера. Молодая мамочка выбрала для выхода в свет платье-металлик с открытыми плечами, сшитое будто из фольги с золотым отливом. Яркий наряд идеально сел на ее фигуру.

Еще одной сверкающей знаменитостью на красной дорожке стала 38-летняя Джессика Альба, которая для Baby2Baby выбрала украшенное жемчужинами платье и, как у Кейт, с металлическим отливом.