passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кейт Хадсон и Джессика Альба устроили «битву» платьев-металлик на благотворительном вечере Baby2Baby

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 24

Кейт Хадсом и Дэнни Фудзикава

Фото: EAST NEWS

Гала-вечер собрал на красной дорожке много известных и красивых людей.

В Калифорнии состоялся благотворительное мероприятие baby2Baby. Его гостями стали Кейт Хадсон, Кети Перри, Джессика Альба, Кирстен Данст, Крисси Тайген, Эмбер Валетта и другие знаменитости.

Джессика Альба

40-летняя Кейт Хадсон была одной из самых ярких звезд вечера. Молодая мамочка выбрала для выхода в свет платье-металлик с открытыми плечами, сшитое будто из фольги с золотым отливом. Яркий наряд идеально сел на ее фигуру.

Еще одной сверкающей знаменитостью на красной дорожке стала 38-летняя Джессика Альба, которая для Baby2Baby выбрала украшенное жемчужинами платье и, как у Кейт, с металлическим отливом.

Кейт Хадсон
EAST NEWS
Джессика Альба
EAST NEWS

Обе красавицы опубликовали фотографии с мероприятия в Instagram.

«Великолепная», «Абсолютная красавица», «Королева Кейт», — написали поклонники Хадсон. «Джесс, ты выглядишь великолепно. Лучшее платье вечера», «Изысканно», — не отставали подписчики Альбы.

Благотворительное мероприятие Baby2Baby устраивают ежегодно. Цель мероприятия собрать деньги малоимущим семьям, где есть дети в возрасте до 12 лет.

А чье платье вам понравилось больше?

Фото и видео: Instagram, East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!