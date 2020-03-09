Многодетная экс-солистка «Демо» Саша Зверева подтвердила беременность от «американского мужа»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Саши Зверевой
Саша Зверева опубликовала романтическое видео.
Слухи о том, что 39-летняя Саша Зверева беременна четвертым ребенком, ходят довольно давно. Наконец, экс-солистка «Демо» подтвердила эту информацию.
«Смотрите видео до конца. P.S. Больше всего на свете я хотела, чтобы этот день получился особенным! И чтобы этот пост получился не как у всех», — написала она в блоге.
Сейчас Саша Зверева живет в США, где она оказалась одна, беременная третьим малышом, покинутая диджеем Дмитрием Алмазовым. Сейчас она нашла счастье с «американским мужем» по имени Дэн.
Фото и видео: instagram
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