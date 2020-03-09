Многодетная экс-солистка «Демо» Саша Зверева подтвердила беременность от «американского мужа»

Слухи о том, что 39-летняя Саша Зверева беременна четвертым ребенком, ходят довольно давно. Наконец, экс-солистка «Демо» подтвердила эту информацию.

«Смотрите видео до конца. P.S. Больше всего на свете я хотела, чтобы этот день получился особенным! И чтобы этот пост получился не как у всех», — написала она в блоге.

Сейчас Саша Зверева живет в США, где она оказалась одна, беременная третьим малышом, покинутая диджеем Дмитрием Алмазовым. Сейчас она нашла счастье с «американским мужем» по имени Дэн.