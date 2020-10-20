Младенец «ожил» за пару минут до своих похорон
По данным издания, в пятницу, 16 октября, медики констатировали смерть новорожденной девочки. В отчете говорится, что недоношенный ребенок скончался спустя несколько минут после рождения. Мать девочки родила ее на седьмом месяце беременности.
«Мертвую» малышку положили в коробку из-под медицинских перчаток и отдали отцу. Врачи попросили его отвезти «труп» на кладбище в Азимпуре. Но там мужчине посоветовали похоронить дочь в более дешевом месте.
Заминка с похоронами спасла ребенку жизнь. Пока работник другого кладбища рыл могилу, девочка внезапно подала признаки жизни. Ящик неожиданно начал дергаться из стороны в сторону. Отец ребенка тут же открыл коробку и увидел живую дочь, которая заплакала. Мужчина отвез малышку в больницу. Он пригрозил врачам, что они «ответят за ошибку», так как в больнице сначала не хотели ее принимать.
Ранее на свет появился двухголовый и при этом совершенно здоровый ребенок. Ребенок весил 2,5 килограмма. У него было две руки и две ноги, по пять пальчиков на каждой конечности и один комплект внутренних органов, единственным отличием от других детей была лишь вторая голова.
Фото: Pixabay.com
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