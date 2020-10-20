Младенец «ожил» за пару минут до своих похорон

По данным издания, в пятницу, 16 октября, медики констатировали смерть новорожденной девочки. В отчете говорится, что недоношенный ребенок скончался спустя несколько минут после рождения. Мать девочки родила ее на седьмом месяце беременности.

«Мертвую» малышку положили в коробку из-под медицинских перчаток и отдали отцу. Врачи попросили его отвезти «труп» на кладбище в Азимпуре. Но там мужчине посоветовали похоронить дочь в более дешевом месте.