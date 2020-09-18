На свет появился двухголовый и при этом совершенно здоровый ребенок

Ребенок появился на свет полностью здоровым и весил 2,5 килограмма. У него было две руки и две ноги, по 5 пальчиков на каждой конечности и один комплект внутренних органов, единственным отличием от других детей была лишь вторая голова. «Раньше я видел близнецов и сиамских близнецов, но никогда не встречал двухголового ребенка, – заявил директор больницы. – Несмотря на то, что новорожденный младенец полностью здоров, эта особенность все же считается отклонением от нормы, потому я распорядился отправить мальчика в специализированное детское медицинское учреждение, где занимаются выхаживанием недоношенных детей с особенностями развития».

Фото: pixabay

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