Мисс Великобритания сделала своему бойфренду-электрику баснословно дорогой подарок
Вчера в честь Дня святого Валентина один британский электрик получил весьма и весьма дорогой подарок. Стоимость автомобиля Lamborghini Huracan Roadster, который достался 30-летнему Майклу О'Нейлу, составляет около 254 тысячи долларов США или 12 миллионов рублей. Сюрприз возлюбленному сделала его 33-летняя гражданская супруга, «Мисс Великобритания», Даниэль Ллойд, мама четверых малышей.
Однако пользоваться этим подарком мужчина сможет лишь несколько дней: практичная британка арендовала спорткар на три дня. Но даже это обошлось ей в 4200 долларов США или примерно 240 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.
Взамен бывшая модель получила туфли Balmain.
Пара воспитывает общего сына Ронни, который родился в сентябре прошлого года. Остальные три сына — 7-летний Арчи, 6-летний Гарри и 3-летний Джордж — родились в ее браке с футболистом Джейми О'Хара.
Фото: instagram