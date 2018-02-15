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Мисс Великобритания сделала своему бойфренду-электрику баснословно дорогой подарок

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Фото из Instagram Даниэль Ллойд
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33-летняя Даниэль Ллойд подарила любимому автомобиль за 12 миллионов рублей.

Вчера в честь Дня святого Валентина один британский электрик получил весьма и весьма дорогой подарок. Стоимость автомобиля Lamborghini Huracan Roadster, который достался 30-летнему Майклу О'Нейлу, составляет около 254 тысячи долларов США или 12 миллионов рублей. Сюрприз возлюбленному сделала его 33-летняя гражданская супруга, «Мисс Великобритания», Даниэль Ллойд, мама четверых малышей.

Однако пользоваться этим подарком мужчина сможет лишь несколько дней: практичная британка арендовала спорткар на три дня. Но даже это обошлось ей в 4200 долларов США или примерно 240 тысяч рублей по сегодняшнему курсу.

Взамен бывшая модель получила туфли Balmain.

Пара воспитывает общего сына Ронни, который родился в сентябре прошлого года. Остальные три сына — 7-летний Арчи, 6-летний Гарри и 3-летний Джордж — родились в ее браке с футболистом Джейми О'Хара.

Фото: instagram

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