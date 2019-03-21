«Мисс Москву» Алесю Семеренко лишили титула и короны

«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко лишена титула и короны, сообщает информационное агентство ТАСС. Организаторы поясняют: модель нарушила условия договора. Но не уточняют, как именно.
Согласно правилам, корона и титул перейдут к участнице, занявшей второе по важности место — первой «Вице-мисс Москва» Ксении Поленовой. Всего в соревновании участвовало 49 красавиц.
Конкурс красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года. Инцидент с подобным итогом произошел впервые за всю его историю.
Модель пока никак не прокомментировала эту информацию. Последний пост в ее блоге датируется 8-м марта, предпочитая показывать сценки из своей жизни в «сториз».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram