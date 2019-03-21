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«Мисс Москву» Алесю Семеренко лишили титула и короны

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алеся Семеренко

Фото: Instagram Алеси Семеренко
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Впервые в истории конкурса руководство приняло такое решение.

«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко лишена титула и короны, сообщает информационное агентство ТАСС. Организаторы поясняют: модель нарушила условия договора. Но не уточняют, как именно.

Согласно правилам, корона и титул перейдут к участнице, занявшей второе по важности место — первой «Вице-мисс Москва» Ксении Поленовой. Всего в соревновании участвовало 49 красавиц.

Конкурс красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года. Инцидент с подобным итогом произошел впервые за всю его историю.

Модель пока никак не прокомментировала эту информацию. Последний пост в ее блоге датируется 8-м марта, предпочитая показывать сценки из своей жизни в «сториз».

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Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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