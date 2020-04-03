«Мисс Москва» София Никитчук госпитализирована с симптомами коронавируса

Напомним, что 2 апреля, президент России Владимир Путин снова обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. Он поблагодарил медицинских работников и работников других необходимых для обеспечения жизнедеятельности сфер, а также всех граждан, которые прочувствовали свою ответственность и остались дома. Благодаря тому, что многие граждане соблюдают режим самоизоляции, стране удалось выиграть время в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с текущей ситуацией объявленные ранее «каникулы» официально продлены до 30 апреля, однако если ситуация изменится, они могут быть сокращены.