«Мисс Москва» София Никитчук госпитализирована с симптомами коронавируса
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Фото: Instagram
После возвращения у Софии Никитчук проявились симптомы новой коронавирусной инфекции, в числе которых — боль в горле и затрудненное дыхание. Модель госпитализировали в Коммунарку, сейчас она проходит лечение. Ее результат теста на COVID-19 пока неизвестен, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, что 2 апреля, президент России Владимир Путин снова обратился к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом. Он поблагодарил медицинских работников и работников других необходимых для обеспечения жизнедеятельности сфер, а также всех граждан, которые прочувствовали свою ответственность и остались дома. Благодаря тому, что многие граждане соблюдают режим самоизоляции, стране удалось выиграть время в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с текущей ситуацией объявленные ранее «каникулы» официально продлены до 30 апреля, однако если ситуация изменится, они могут быть сокращены.
Фото: Instagram
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