Мишустин уволил замминистра спорта России Машкову за прогулы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ксению Машкову с поста заместителя министра спорта РФ. Ксения Машкова совершила в октябре рабочую поездку – она отправилась в Санкт-Петербург на Евразийский женский форум, где обсуждался вопрос миссии женщин в условиях новой реальности. Однако она не оформила командировку, и ее отсутствие на работе было расценено как прогул, и за грубое нарушение обязанностей ее отстранили от работы. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в сообщении.