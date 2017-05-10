Документ разработал Институт демографии, миграции и регионального развития. Предусматривается, что налог, размер которого пока не определен, будут выплачивать семьи, имеющие одного ребенка или бездетные, у которых нет проблем со здоровьем для рождения малыша. Проект включает в себя и другие меры помощи многодетным. Так, было предложено прировнять воспитание детей к трудовому стажу, а также выдавать многодетным семьям земельные участки с коммуникациями. Кроме того, в документе прописаны ежемесячные выплаты, где 25 тысяч будут получать семьи с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч — с пятью-семью и 100 тысяч рублей, если в семье растут восемь и более детей.

В документе также прописано собственное определение многодетной семьи: «Полная семья за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющая трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)». Сейчас в России таких семей насчитывается порядка 6,5 %. При этом они воспитывают около 20% всех детей в стране.

Предложенный законопроект уже вызвал негодование у многих экспертов, которые считают, что налог сыграет против многодетных семей и настроит большую часть населения против них.

«Лучше прибегнуть к проверенным методам — например, к решению жилищных вопросов. Это работает.», - цитирует «Летидор» заведующего лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрея Коротаева.

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