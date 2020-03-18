Вот так подарок! Женщина выиграла миллион долларов в день рождения

В начале марта американка Робин Лоулер билет в одном из магазинов города Стерлинг, в Вирджинии. Стерев поле в билете, она подумала, что разбогатела на 600 долларов. Но, когда ей объяснили, что в одночасье она стала миллионером, Робин лишилась дара речи.

«Я остолбенела и все время спрашивала: "Что это?"», — рассказывает пресс-служба сайта лотерей.

Примечательно, что такой подарок «свалился» на Робин Лоулер в ее день рождения. Но по условиям розыгрыша она могла его сразу, но потеряв часть суммы или «растянуть» выплаты на 30 лет и тогда получить весь миллион. Именинница забрала приз сразу, но его сумма составила 601,7 тысячи долларов (45 млн рублей) до вычета налогов.

Кстати, магазин, продавший выигрышный билет, получит от проводящей лотереи компании бонус в размере 10 тысяч долларов.

А какой бы вариант выбрали вы: забрать выигрыш сразу, но потерять его часть, или получать миллион десятки лет?