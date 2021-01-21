Мэрия Москвы подала в суд на «Что? Где? Когда?»
Фото: instagram.com/chto_gde_kogda
Департамент городского имущества российской столицы, выступивший истцом, подал в суд на региональную общественную организацию «Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?"». Учредителем фирмы выступают руководитель телекомпании «Игра-ТВ» Наталия Стеценко, генеральный продюсер этого же канала Андрей Козлов и ведущий передачи о знатоках Борис Крюк.
Московские власти хотят получить от «Что? Где? Когда» задолженность по арендной плате, копившуюся с 1 октября 2012 по 20 мая 2013 года. Сумма долга составляет около 1,6 миллиона рублей. Кроме того, компании начислили пени в размере 325 тысяч рублей.
Согласно документам, договор аренды между администрацией и организацией был составлен в апреле 1995 года. О местонахождении участка в материалах суда информации нет. Напомним, для съемки передачи арендуют помещение на Крымском валу.
Ранее американка Беверли Зельцер была вынуждена вернуть выигрышный лотерейный билет на 304 миллиона рублей, так как он принадлежит супермаркету, где был напечатан.
Фото: Instagram/@chto_gde_kogda
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