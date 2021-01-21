Мэрия Москвы подала в суд на «Что? Где? Когда?»

Согласно документам, договор аренды между администрацией и организацией был составлен в апреле 1995 года. О местонахождении участка в материалах суда информации нет. Напомним, для съемки передачи арендуют помещение на Крымском валу.

Ранее американка Беверли Зельцер была вынуждена вернуть выигрышный лотерейный билет на 304 миллиона рублей, так как он принадлежит супермаркету, где был напечатан.