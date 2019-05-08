Меган Маркл и принц Гарри сообщили имя новорожденного сына

В минувший понедельник, 6 мая, в 5:26 по местному времени принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. Мальчик родился весом в 3 килограмма 260 граммов. Отец, как мы сообщали ранее, присутствовал на родах. Спустя два дня молодые родители сообщили его имя.

По сложившейся уже традиции, семейство сделало объявление в Instagram, который был создан незадолго до счастливого события.