Меган Маркл и принц Гарри сообщили имя новорожденного сына

В минувший понедельник, 6 мая, в 5:26 по местному времени принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. Мальчик родился весом в 3 килограмма 260 граммов. Отец, как мы сообщали ранее, присутствовал на родах. Спустя два дня молодые родители сообщили его имя.
По сложившейся уже традиции, семейство сделало объявление в Instagram, который был создан незадолго до счастливого события.
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The Duke and Duchess of Sussex are pleased to announce they have named their first born child: Archie Harrison Mountbatten-Windsor This afternoon Their Royal Highnesses introduced Her Majesty The Queen to her eighth great-grandchild at Windsor Castle. The Duke of Edinburgh and The Duchess’ mother were also present for this special occasion. Photo credit: Chris Allerton ©️SussexRoyal
«Герцог и герцогиня Сассекские рады сообщить, что они выбрали имя для своего первенца: Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Сегодня же Их Королевское Высочество представила Ее Величество Королеву своему восьмому правнуку в Виндзорском замке. Герцог Эдинбурга и мать Герцогини также присутствовали на этом событии», — гласит текст сообщения.
Сын принца Гарри и Меган Маркл на данный момент занимает седьмое место в очереди на престол.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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