Меган Маркл и принц Гарри получили опасную посылку
В адрес принца Гарри и Меган Маркл был отправлен конверт с белым порошком.
Помолвка Меган Маркл и принца Гарри стала громким событием. Американской актрисе, готовящейся стать частью британской королевской семьи, подражают и завидуют. Она уже получала в свой адрес нелестные комментарии, теперь настал черед угроз.
Сегодня иностранные СМИ сообщили о посылке, которая всполошила окружение звездной пары: в Кенсингтонский дворец прибыл конверт с белым порошком. Посылка была передана в службу безопасности до вскрытия. После изучения содержимого выяснилось: к счастью, оно не представляло опасности.
Полиция возбудила расследование по этому инциденту, а служба безопасности усилила контроль.
Фото: globallookpress
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