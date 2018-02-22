Меган Маркл и принц Гарри получили опасную посылку

Помолвка Меган Маркл и принца Гарри стала громким событием. Американской актрисе, готовящейся стать частью британской королевской семьи, подражают и завидуют. Она уже получала в свой адрес нелестные комментарии, теперь настал черед угроз.

Сегодня иностранные СМИ сообщили о посылке, которая всполошила окружение звездной пары: в Кенсингтонский дворец прибыл конверт с белым порошком. Посылка была передана в службу безопасности до вскрытия. После изучения содержимого выяснилось: к счастью, оно не представляло опасности.

Полиция возбудила расследование по этому инциденту, а служба безопасности усилила контроль.