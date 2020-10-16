Мать спасла младенца, став ему живым щитом во время авиакатастрофы, родители погибли
Инцидент произошел в Убате, в центральной части Колумбии, 13 октября. Легкомоторный самолет HK 2335-G упал на землю через несколько часов после взлета из Санта-Марты. Он направлялся в Гуаймарал.
Heroic mum saves baby by cradling her child as plane crashes killing both parents - World News - https://t.co/66DN48Ar5C - pic.twitter.com/NsdxxHWC9c— Styleupnow (@StyleUpNow2017) October 16, 2020
Прибывшие спасатели обнаружили среди обломков погибших няню Нурис Мазу, пилота Фабио Грандаса, его супругу Майерли Диас Рохас. На руках матери находился живой младенец по имени Мартин. Как уточнили спасатели, мать буквально закрыла ребенка телом, став ему живым щитом, благодаря которому ему удалось выжить.
Малыша срочно госпитализировали, его состояние стабильное. Как пишут колумбийские средства массовой информации, мальчик проходит лечение в университетской больнице Fundacion Santa Fe de Bogota. Экспертам предстоит выяснить точные причины случившегося. Авиационные инстанции уточнили, что на самолет была обновлена вся техническая документация. Управление гражданской авиации Колумбии выразило свои соболезнования родным и близким погибших.
Ранее 53-летний вокалист группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис оказал первую помощь незнакомому малышу. Во время съемок шоу Carpool Karaoke он спас ребенка.
Фото: Pixabay.com
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