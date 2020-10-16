Мать спасла младенца, став ему живым щитом во время авиакатастрофы, родители погибли

Малыша срочно госпитализировали, его состояние стабильное. Как пишут колумбийские средства массовой информации, мальчик проходит лечение в университетской больнице Fundacion Santa Fe de Bogota. Экспертам предстоит выяснить точные причины случившегося. Авиационные инстанции уточнили, что на самолет была обновлена вся техническая документация. Управление гражданской авиации Колумбии выразило свои соболезнования родным и близким погибших.

Ранее 53-летний вокалист группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис оказал первую помощь незнакомому малышу. Во время съемок шоу Carpool Karaoke он спас ребенка.