Маргарита Мамун назвала пол и имя своего первенца

О том, что у 23-летней гимнастки и ее 31-летнего супруга родится первенец, стало известно летом.

Напомним, Маргарита Мамун стала олимпийской чемпионкой, выиграв золото в Рио-де-Жанейро. Победу она посвятила тяжело больному отцу, который дождался ее возвращения домой с медалью, а на следующий день ушел из жизни.