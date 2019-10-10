Маргарита Мамун назвала пол и имя своего первенца
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram Маргариты Мамун
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и ее новорожденный сын выписались из роддома.
3 октября гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков стали родителями. Спустя неделю мама и малыш вернулись домой.
«Лев Александрович дома!))», — написала спортсменка под фото.
О том, что у 23-летней гимнастки и ее 31-летнего супруга родится первенец, стало известно летом.
Напомним, Маргарита Мамун стала олимпийской чемпионкой, выиграв золото в Рио-де-Жанейро. Победу она посвятила тяжело больному отцу, который дождался ее возвращения домой с медалью, а на следующий день ушел из жизни.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!