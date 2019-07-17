23-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун ждет первенца

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отдыхает с мужем Александром Сухоруковым на Мальдивах. И именно оттуда спортсменка призналась, что скоро у нее родится малыш.
Мамун опубликовала в Instagram нежное фото, на котором виден округлившийся животик.
Поклонники пары и раньше догадывались, что в семье скоро может появится малыш, и теперь чемпионка сама подтвердила это.
«Какие прекрасные. поздравления от нас с мамой!!!!»,
«Ааааааа!!! Мои поздравления»,
«Ах! Какое счастье! Риточка, поздравляю вас!!!», - поздравили друзья и подписчики (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Маргарита Мамун начала встречаться с пловцом Александром Сухоруковым в 2013 году. Поженились спортсмены 8 сентября 2017 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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